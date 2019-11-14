Туск перед выборами призвал британцев не сдаваться в попытках остановить Brexit

Президент Европейского совета Дональд Туск призвал британских избирателей не сдаваться в попытках остановить Brexit.

Об этом он сказал во время выступления в Брюсселе на церемонии открытия учебного года в Колледже Европы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Туск сказал, что хочет "сказать кое-что, что не решился бы сказать несколько месяцев назад, поскольку меня могли бы уволить за то, что я был слишком откровенным".

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Он заявил, что Британия после Brexit станет "аутсайдером, второстепенным игроком" и Brexit, вероятно, ознаменует "реальный конец Британской империи".

"Выборы в Великобритании состоятся через месяц. Можно ли еще все вернуть? Ханна Арендт (известный политолог-теоретик. - Ред.) учила, что вещи становятся необратимыми лишь тогда, когда люди начинают так думать. Итак, единственные слова, которые сегодня приходят мне в голову, простые: не сдавайтесь", - сказал Туск.

Он выразил уверенность, что только как часть объединенной Европы Британия может играть глобальную роль.

"Только вместе мы можем противостоять, без каких-либо комплексов, крупнейшим державам этого мира. На самом деле я могу сказать то же о Германии или Франции. И мир это знает", - сказал Туск.

Как известно, 1 декабря завершаются полномочия Туска на посту президента Европейского совета, его место займет бельгиец Шарль Мишель.