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У Єврокомісії відмовилися коментувати рішення Бундестагу щодо "Північного потоку-2"

Четвер, 14 листопада 2019, 14:09

Єврокомісія наразі не може прокоментувати оновлене газове законодавство, що було ухвалене в Бундестазі у середу ввечері, оскільки він ще не набрав чинності.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

"Фінальний варіант законопроєкту ще не підписаний президентом і не набрав чинності. Ми не можемо коментувати законопроєкт, який ще не набрав чинності", - сказала вона.

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13 листопада німецькі ЗМІ повідомили про остаточне ухвалення проблемного, на їхню думку, законопроекту. Мовляв, документ містить поправки, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

Однак, як заявили в уряді України, остаточна редакція закону не містить проблем, про які йшлося початково.

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Німеччина Енергетика Єврокомісія Північний потік-2
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