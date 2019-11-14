У Єврокомісії відмовилися коментувати рішення Бундестагу щодо "Північного потоку-2"

Єврокомісія наразі не може прокоментувати оновлене газове законодавство, що було ухвалене в Бундестазі у середу ввечері, оскільки він ще не набрав чинності.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Міна Андреєва.

"Фінальний варіант законопроєкту ще не підписаний президентом і не набрав чинності. Ми не можемо коментувати законопроєкт, який ще не набрав чинності", - сказала вона.

13 листопада німецькі ЗМІ повідомили про остаточне ухвалення проблемного, на їхню думку, законопроекту. Мовляв, документ містить поправки, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

Однак, як заявили в уряді України, остаточна редакція закону не містить проблем, про які йшлося початково.