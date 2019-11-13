Бундестаг проголосував за захист "Північного потоку-2"

Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи.

"Зелені" і ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" голосували проти. "Ліві" утрималися. Німецький журналіст Юліан Рьопке зауважив, що "АдН" голосувала проти, тому що переконана, що закон зупинить "Північний потік-2".

"Партія "Альтернатива для Німеччини" проголосувала проти закону, оскільки побоюється, що він може зупинити "Північний потік-2". Не тому, що вона побоюється, що він уможливить його. Поняття не маю, як вони дійшли до такої інтерпретації", - дивується журналіст.

Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.

Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation... — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 13, 2019

Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газогону, яка знаходиться у територіальних водах Німеччини.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.

За оновленим енергетичним законодавством ЄС, ухваленим цього року, на новозбудовані морські газогони мають поширюватися норми так званого Третього енергопакету. Його ключова теза – обов’язкове відокремлення бізнесів видобування, транзиту газу та його постачання.

"Газпром" одночасно видобуває газ та контролює газопровід для його транзиту в Європу. Оператором "Північного потоку-2" є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".