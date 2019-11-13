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Бундестаг проголосував за захист "Північного потоку-2"

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Бундестаг проголосував за захист "Північного потоку-2"

Середа, 13 листопада 2019, 19:58

Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи.

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"Зелені" і ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" голосували проти. "Ліві" утрималися. Німецький журналіст Юліан Рьопке зауважив, що "АдН" голосувала проти, тому що переконана, що закон зупинить "Північний потік-2". 

"Партія "Альтернатива для Німеччини" проголосувала проти закону, оскільки побоюється, що він може зупинити "Північний потік-2". Не тому, що вона побоюється, що він уможливить його. Поняття не маю, як вони дійшли до такої інтерпретації", - дивується журналіст.

Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газогону, яка знаходиться у територіальних водах Німеччини.

Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.  

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За оновленим енергетичним законодавством ЄС, ухваленим цього року, на новозбудовані морські газогони мають поширюватися норми так званого Третього енергопакету. Його ключова теза – обов’язкове відокремлення бізнесів видобування, транзиту газу та його постачання. 

"Газпром" одночасно видобуває газ та контролює газопровід для його транзиту в Європу.  Оператором "Північного потоку-2" є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".

Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".

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