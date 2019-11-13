Бундестаг проголосував за захист "Північного потоку-2"
Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.
Про це повідомляє "Європейська правда".
За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи.
"Зелені" і ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" голосували проти. "Ліві" утрималися. Німецький журналіст Юліан Рьопке зауважив, що "АдН" голосувала проти, тому що переконана, що закон зупинить "Північний потік-2".
"Партія "Альтернатива для Німеччини" проголосувала проти закону, оскільки побоюється, що він може зупинити "Північний потік-2". Не тому, що вона побоюється, що він уможливить його. Поняття не маю, як вони дійшли до такої інтерпретації", - дивується журналіст.
Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 13, 2019
Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation...
Запропоновані федеральним урядом зміни стосуються 12-мильної ділянки газогону, яка знаходиться у територіальних водах Німеччини.
Нагадаємо, у ніч на 8 листопада німецький Бундестаг мав розглянути внесений урядом законопроєкт, покликаний створити умови для виведення газогону "Північний потік-2" з-під дії нової редакції Третього енергопакету ЄС. Проте голосування зірвала ультраправа "Альтернатива для Німеччини", домігшись підтвердження відсутності кворуму у сесійній залі.
За оновленим енергетичним законодавством ЄС, ухваленим цього року, на новозбудовані морські газогони мають поширюватися норми так званого Третього енергопакету. Його ключова теза – обов’язкове відокремлення бізнесів видобування, транзиту газу та його постачання.
"Газпром" одночасно видобуває газ та контролює газопровід для його транзиту в Європу. Оператором "Північного потоку-2" є компанія Nord Stream 2 AG, 100% акцій якої належать "Газпрому".
Про події довкола "Північного потоку-2" в німецькому парламенті читайте у статті - "Газова ніч у Бундестазі: чи вдасться Німеччині врятувати Nord Stream-2".