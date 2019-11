Бундестаг проголосував за захист "Північного потоку-2"

Німецький Бундестаг з другої спроби ухвалив енергетичне законодавство з поправками, які дозволяють вивести з-під дії європейських правил частину газопроводу "Північний потік-2" і тим самим прибрати останні перепони для завершення будівництва газогону та його запуску.

Про це повідомляє "Європейська правда".

За рішення, яке з поправками імплементує нову Газову директиву ЄС у німецьке законодавство, проголосував блок Ангели Меркель ХДС/ХСС та соціал-демократи.

"Зелені" і ультраправі з "Альтернативи для Німеччини" голосували проти. "Ліві" утрималися. Німецький журналіст Юліан Рьопке зауважив, що "АдН" голосувала проти, тому що переконана, що закон зупинить "Північний потік-2".

"Партія "Альтернатива для Німеччини" проголосувала проти закону, оскільки побоюється, що він може зупинити "Північний потік-2". Не тому, що вона побоюється, що він уможливить його. Поняття не маю, як вони дійшли до такої інтерпретації", - дивується журналіст.

Just for the record: The AfD voted against the law because it fears it could stop Nord Stream 2.

Not because it fears it would enable it. No idea how it came to that interpretation...