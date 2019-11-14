В Еврокомиссии отказались комментировать решение Бундестага по "Северному потоку-2"

Еврокомиссия пока не может прокомментировать обновленное газовое законодательство, принятое в Бундестаге в среду вечером, поскольку он еще не вступил в силу.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом на брифинге в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева.

"Финальный вариант законопроекта еще не подписан президентом и не вступил в силу. Мы не можем комментировать законопроект, который еще не вступил в силу", - сказала она.

13 ноября немецкие СМИ сообщили об окончательном принятии проблемного, по их мнению, законопроекта. Якобы документ содержит поправки, которые позволяют вывести из-под действия европейских правил часть газопровода "Северный поток-2" и тем самым убрать последние препятствия для завершения строительства газопровода и его запуска.

Однако, как заявили в правительстве Украины, окончательная редакция закона не содержит проблем, о которых говорилось изначально.