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Зеленський сподівається від нового уряду Австрії збереження санкцій проти РФ

Четвер, 14 листопада 2019, 14:27

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що новий уряд Австрії й надалі зберігатиме підтримку санкцій проти Росії.

Як повідомили в офісі українського президента, про це Зеленський сказав главі МЗС Австрії під час зустрічі у Києві в четвер, пише "Європейська правда".

На зустрічі з Александром Шалленбергом Зеленський висловив сподівання, що новий уряд Австрії "продовжуватиме підтримку України в питаннях протидії російській агресії та збереження режиму санкцій проти РФ", зазначили в пресслужбі президента.

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Зеленський подякував Австрії за нещодавнє рішення виділити 1 млн євро для покращення гуманітарної ситуації на Донбасі.

Зараз у Австрії відбувається процес формування нового уряду після дострокових виборів 29 вересня. Його очолить лідер Народної партії Себастіан Курц, яка перемогла на виборах.

Після невдачі попередньої коаліції з ультраправою Партією свободи днями Курц заявив про намір створити коаліцію з "Зеленими".

Як відомо, в грудні лідери Євросоюзу ухвалюватимуть рішення щодо продовження економічних санкцій проти Росії ще на пів року.

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Австрія Зеленський
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