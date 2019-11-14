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Зеленский ждет от нового правительства Австрии сохранения санкций против РФ

Четверг, 14 ноября 2019, 14:27

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что новое правительство Австрии будет и дальше сохранять поддержку санкций против России.

Как сообщили в офисе украинского президента, об этом Зеленский сказал главе МИД Австрии во время встречи в Киеве в четверг, пишет "Европейская правда".

На встрече с Александром Шалленбергом Зеленский выразил надежду, что новое правительство Австрии "будет продолжать поддержку Украины в вопросах противодействия российской агрессии и сохранения режима санкций против РФ", отметили в пресс-службе президента.

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Зеленский поблагодарил Австрию за недавнее решение выделить 1 млн евро для улучшения гуманитарной ситуации на Донбассе.

Сейчас в Австрии происходит процесс формирования нового правительства после досрочных выборов 29 сентября. Его возглавит Себастьян Курц, лидер Народной партии, победившей на выборах.

После неудачи предыдущей коалиции с ультраправой Партией свободы на днях Курц заявил о намерении создать коалицию с "Зелеными".

Как известно, в декабре лидеры Европейского Союза будут принимать решение о продлении экономических санкций против России еще на полгода.

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Австрія Зеленский
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