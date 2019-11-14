Єврокомісія почала каральну процедуру проти Британії, яка не висуває комісара

Європейська комісія розпочала процедуру притягнення до відповідальності Великої Британії за порушення правил ЄС у зв'язку з її відмовою висунути свого кандидата на посаду комісара ЄС.

Як пише "Європейська правда", про своє рішення комісія повідомила у четвер на своєму сайті.

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"Будучи хранителем договорів, Європейська комісія сьогодні направила Сполученому Королівству лист з офіційним повідомленням про порушення своїх зобов'язань за Договором ЄС, не пропонуючи кандидата на посаду комісара ЄС", - йдеться в пресрелізі Єврокомісії.

Тепер влада Великої Британії повинна не пізніше п'ятниці 22 листопада відповісти на рішення про початок процедури. "Цей короткий термін виправданий тим, що наступна комісія повинна почати працювати якомога швидше", - пояснили у виконавчому органі ЄС.

Обрана президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та її команда сподіваються почати роботу 1 грудня, на місяць пізніше, ніж планувалося. Проте Британія відмовляється висунути свого кандидата в комісію, як цього вимагають її зобов’язання.

Фон дер Ляєн вже подала два письмові запити у Лондон, але там їй заявили, що британський уряд не подасть кандидатуру єврокомісара до проведення виборів 12 грудня.

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Лідери ЄС неодноразово просили Британію вибрати кандидата і зробили це умовою надання продовження Brexit до 31 січня 2020 року. Але в офіційному керівництві із загальних виборів від уряду Британії говориться, що уряд не повинен висувати кандидатів на високі міжнародні пости, в тому числі в європейські інститути, в період виборів.

Початок процедури притягнення Британії до відповідальності може послужити Єврокомісії необхідною юридичною підготовкою для того, щоб новий склад комісії таки почав роботу до 1 грудня – навіть якщо Лондон не висуне свого кандидата в єврокомісари, пише видання Politico з посиланням на дипломатичне джерело.