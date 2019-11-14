У ЄС прокоментували відмову Британії подавати кандидатуру в Єврокомісію
У Брюсселі вивчають можливості, яким чином досягнути формування нової Єврокомісії до 1 грудня.
Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це на брифінгу в Брюсселі заявила речниця Єврокомісії Дана Спінант.
Раніше посол Великої Британії в ЄС Тім Барроу офіційним листом повідомив Європейську комісію, що британський уряд не подасть кандидатуру єврокомісара до виборів 12 грудня.
"Ми чекаємо деталей повідомлення Британії і думаємо над наступними кроками. Намір обраного президента в тому, що нова колегія почала роботу 1 грудня, і вона працює з усіма інституціями ЄС, щоб досягти цього", - сказала вона.
Спінант наголосила, що Британія висловила у своєму листі відсутність бажання затримувати формування нової комісії.
"Це дуже специфічна і комплексна ситуація. Це дійсно виняткова ситуація, в якій ми ще ніколи не були. Ми розглядаємо різні опції, щоб побачити, як, виходячи з позиції, яку зайняла Британія, досягнути формування нової комісії до 1 грудня, що залишається нашою ціллю", - пояснила вона.
Нагадаємо, минулого місяця Європейський Союз погодився продовжити термін дії Brexit до кінця січня.
Незадовго перед цим фон дер Ляєн сказала, якщо Велика Британія залишатиметься членом ЄС після 1 листопада, "тоді, звичайно, я б просила Велику Британію надіслати комісара".
Початок роботи нової Єврокомісії перенесли на 1 грудня через відхилення кандидатур єврокомісарів від Франції, Румунії та Угорщини.
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