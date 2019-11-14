Еврокомиссия начала карательную процедуру против Британии, которая не выдвигает комиссара

Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Великобритании за нарушение правил ЕС в связи с ее отказом выдвинуть своего кандидата на должность комиссара ЕС.

Как пишет "Европейская правда", о своем решении комиссия сообщила в четверг на своем сайте.

Читайте также В ЕС прокомментировали отказ Британии подавать кандидатуру в Еврокомиссию

"Будучи хранителем договоров, Европейская комиссия сегодня направила Соединенному Королевству письмо с официальным сообщением о нарушении им обязательств по Договору ЕС в связи с отказом предложить кандидата на должность комиссара ЕС", - говорится в пресс-релизе Еврокомиссии.

Теперь власти Великобритании должны не позднее пятницы 22 ноября ответить на решение о начале процедуры. "Этот короткий срок оправдан тем, что следующая комиссия должна начать работать как можно быстрее", - пояснили в исполнительном органе ЕС.

Избранная президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и ее команда надеются начать работу 1 декабря, на месяц позже, чем планировалось. Однако Великобритания отказывается выдвинуть своего кандидата в комиссию, как этого требуют ее обязательства.

Фон дер Ляйен уже подала два письменные запросы в Лондон, но там ей заявили, что британское правительство не подаст кандидатуру еврокомиссара до проведения выборов 12 декабря.

Читайте также Британия не подаст кандидатуру в новую Еврокомиссию до выборов 12 декабря

Лидеры ЕС неоднократно просили Великобританию выбрать кандидата и сделали это условием предоставления продолжение Brexit до 31 января 2020 года. Но в официальном руководстве по всеобщих выборах от правительства Великобритании говорится, что правительство не должно выдвигать кандидатов на высокие международные посты, в том числе в европейские институты, в период выборов.

Начало процедуры привлечения Великобритании к ответственности может послужить Еврокомиссии необходимой юридической подготовкой для того, чтобы новый состав комиссии таки начал работу до 1 декабря - даже если Лондон не выдвинет своего кандидата в еврокомиссары, пишет издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.