МЗС Чехії викликало посла Росії для пояснень щодо "Людини в скруті"

Міністерство закордонних справ Чеської Республіки 14 листопада викликало посла Росії Александра Змеєвського для пояснень у зв'язку з тим, що російське Міністерство юстиції заборонило на території РФ чеську неурядову гуманітарну організацію "Людина в скруті".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу відомства.

Від імені міністра закордонних справ Томаша Петршичека, який перебуває у закордонній поїздці, заступник міністра Мартін Повейшіл попросив посла пояснити, чому організацію внесли до переліку небажаних, і висловив стурбованість цим кроком російської сторони.

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Мін'юст Росії при ухваленні рішення послався на федеральний закон "Про протидію особам, причетним до порушення основоположних прав і свобод громадян Російської Федерації".

Посол запевнив заступника міністра, що передасть позицію чеської сторони в Москву.

Міністр Петршичек своєю чергою пообіцяв у зв'язку з цим "скоординувати подальші кроки на міжнародному рівні".

Нагадаємо, що "Людина в скруті", найбільша свого роду організація в Європі, заснована 1992 року, надає допомогу практично по всьому світу, постачаючи в країни, що постраждали від війн, природних катастроф і стихійних лих гуманітарну допомогу та інший необхідний матеріал, а також фінансуючи і забезпечуючи реконструкцію зруйнованих громадських будівель і шкіл.

Організація веде також просвітницьку діяльність, здійснює соціальну інтеграцією меншин і підтримує права людини і демократії не тільки за кордоном, але і в самій Чехії. Її бюджет щорічно перевищує 80 мільйонів євро.

З 2014 року "Людина в скруті" передавала гуманітарну допомогу українському населенню, що постраждало від війни.

Проте в листопаді 2016 року організацію змусили згорнути роботу на сході України - підтримувані Москвою бойовики зажадали закрити офіс і залишити окуповану територію.