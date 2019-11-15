МИД Чехии вызвал посла России для объяснений по поводу "Человека в беде"

Министерство иностранных дел Чешской Республики 14 ноября вызвало посла России Александра Змеевского для объяснений в связи с тем, что российское Министерство юстиции запретило на территории РФ чешскую неправительственную гуманитарную организацию "Человек в беде".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

От имени министра иностранных дел Томаша Петршичека, который находится в зарубежной поездке, заместитель министра Мартин Повейшил попросил посла объяснить, почему организацию внесли в перечень нежелательных, и выразил обеспокоенность этим шагом российской стороны.

Минюст России при принятии решения сослался на федеральный закон "О противодействии лицам, причастным к нарушению основополагающих прав и свобод граждан Российской Федерации".

Посол заверил заместителя министра, что передаст позицию чешской стороны в Москву.

Министр Петршичек, в свою очередь, пообещал в связи с этим "скоординировать дальнейшие шаги на международном уровне".

Напомним, что "Человек в беде", крупнейшая своего рода организация в Европе, основанная в 1992 году, оказывает помощь практически по всему миру, поставляя в страны, пострадавшие от войн, природных катастроф и стихийных бедствий гуманитарную помощь и другие необходимые материалы, а также финансируя и обеспечивая реконструкцию разрушенных общественных зданий и школ.

Организация ведет также просветительскую деятельность, осуществляет социальную интеграцию меньшинств и поддерживает права человека и демократии не только за рубежом, но и в самой Чехии. Ее ежегодный бюджет превышает 80 млн евро.

С 2014 года "Человек в беде" передавала гуманитарную помощь украинскому населению, пострадавшему от войны.

Однако в ноябре 2016 года организацию вынудили свернуть работу на востоке Украины - поддерживаемые Москвой боевики потребовали закрыть офис и покинуть оккупированную территорию.