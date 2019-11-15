КС Латвії визнав законною мовну реформу приватних шкіл нацменшин

Конституційний суд Латвії опублікував рішення про законність переведення на державну мову освіти в приватних школах нацменшин: всі мовні поправки для приватних шкіл відповідають Конституції Латвії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Оголосивши всі поправки законними, суд вказав, що хоч і в обмеженому обсязі, але можливості викладання мовами меншин зберігаються. В цей же процес був включений пункт про мовні пропорції в приватних освітніх установах.

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Нагадаємо, Сейм Латвії 22 березня 2018 року в остаточному читанні ухвалив поправки до Закону про освіту і Закону про загальну освіту, які передбачають, що з 2019/2020 навчального року почнеться поступовий перехід до навчання латиською мовою на етапі середньої школи в школах нацменшин.

Повний переклад на навчання латиською мовою завершиться 1 вересня 2021 року. Поправки стосуються і приватних навчальних закладів.