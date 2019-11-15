КС Латвии признал законной языковую реформу частных школ нацменьшинств

Конституционный суд Латвии опубликовал решение о законности перевода на государственный язык образования в частных школах нацменьшинств: все языковые поправки для частных школ соответствуют Конституции Латвии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Объявив все поправки законными, суд указал, что, хотя и в ограниченном объеме, возможности преподавания языков меньшинств сохраняются. В этот же процесс был включен пункт о языковой пропорции в частных образовательных учреждениях.

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Напомним, Сейм Латвии 22 марта 2018 года в окончательном чтении принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, предусматривающие, что с 2019/2020 учебного года начнется постепенный переход к обучению на латышском языке на этапе средней школы в школах нацменьшинств.

Полный переход на обучение на латышском языке завершится 1 сентября 2021 года. Поправки касаются и частных учебных заведений.