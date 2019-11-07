У Латвії хочуть скасувати вихідний 1 травня

Сейм Латвії дав хід розгляду законопроєкту про скасування вихідного дня 1 травня – замість нього вихідний хочуть призначити на День Лачплесіса, у який відзначають пам’ять героїв, загиблих за звільнення країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У четвер Сейм Латвії передав на розгляд комісії з прав людини і суспільних справ пропозицію щодо поправок до закону про святкові і пам’ятні дні.

Він передбачає, що День Лачплесіса 11 листопада стане вихідним, а вихідний 1 травня буде скасований. За це рішення проголосували 43 депутати, проти було 23, п'ять депутатів утрималися.

У парламентській коаліції немає одностайності щодо цієї пропозиції — майже всі депутати партії KPV LV разом зі "Злагодою" проголосували проти передачі поправок комісії, а представники "Нової єдності" утрималися.

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Об'єднання "Все для Латвії" - "Тевземей ун Брівібай"/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ), яке виступило з пропозицією, заявило, що значення 11 листопада після 1990 року значно зросло, і цей день став днем ​​пам'яті не тільки для кавалерів ордену Лачплесіса і всіх постраждалих у війні, але і борців за свободу Латвії.

У поясненні до ініціативи йдеться, що 11 листопада проводиться багато заходів, офіційних і волонтерських, тому потрібно дати людям можливість взяти в них участь.

1 травня, день праці і день скликання Конституційних зборів Латвії, пропонують внести у список пам'ятних і визначальних днів, але від статусу вихідного відмовитися.