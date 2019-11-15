У Німеччині скасують податок "солідарності" зі східними землями

Від 2021 року переважну більшість мешканців Німеччини звільнять від сплати "внеску солідарності з новими федеральними землями".

Таке рішення 14 листопада ухвалив Бундестаг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Фактична відмова від податку "є знаком успіху возз'єднання Німеччини", заявив міністр фінансів країни Олаф Шольц. Від сплати внеску звільнять приблизно 90 відсотків платників податків. 3,5 відсотка будуть, як і раніше, платити його в повному обсязі, ще 6,5 відсотка - частково, в залежності від їхнього доходу.

"Внесок солідарності" був особливим податком, запровадженим після возз'єднання Німеччини з метою відновлення нових федеральних земель. Він становив 5,5 відсотка від корпоративного та прибуткового податку і лише в 2018 році приніс до німецького бюджету 18,9 мільярда євро.

Часткове скасування "внеску солідарності" знизить надходження в бюджет на 10,9 мільярда євро, починаючи з 2021 року. За оцінками Міністерства фінансів, від "внеску солідарності" будуть повністю звільнені сім'ї з двома дітьми, що мають сукупну річну зарплату-брутто в розмірі до 151 тисячі євро. Те ж саме стосується самотніх громадян з річною зарплатою-брутто до 73 тисяч євро. Відчутніше інших виграють платники податків із середнім доходом.

Скасування "внеску солідарності з новими федеральними землями" для більшості платників податків було передбачене у федеральному бюджеті Німеччини на період з 2020 по 2023 рік, проєкт якого ухвалили в червні.