В Германии отменят налог "солидарности" с восточными землями

С 2021 года подавляющее большинство жителей Германии освободят от уплаты "взноса солидарности с новыми федеральными землями".

Такое решения 14 ноября принял Бундестаг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Фактический отказ от налога "является знаком успеха воссоединения Германии", заявил министр финансов страны Олаф Шольц. От уплаты взноса освободят около 90 процентов налогоплательщиков. 3,5 процента будут, как и раньше, платить его в полном объеме, еще 6,5 процента - частично, в зависимости от их дохода.

"Вклад солидарности" был особым налогом, введенным после воссоединения Германии с целью восстановления новых федеральных земель. Он составлял 5,5 процента от корпоративного и подоходного налога и лишь в 2018 году принес немецкому бюджета 18,9 миллиарда евро.

Частичная отмена "вклада солидарности" снизит поступления в бюджет на 10,9 миллиарда евро, начиная с 2021 года. По оценкам Министерства финансов, от "вклада солидарности" будут освобождены семьи с двумя детьми, имеющими совокупную годовую зарплату-брутто в размере до 151 тысяч евро. То же самое касается одиноких граждан с годовой зарплатой-брутто до 73 тысяч евро. Ощутимее других выигрывают налогоплательщики со средним доходом.

Отмена "вклада солидарности с новыми федеральными землями" для большинства налогоплательщиков было предусмотрено в федеральном бюджете Германии на период с 2020 по 2023 год, проект которого приняли в июне.