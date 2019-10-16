Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі
Тисячі французьких пожежників пройшли ходою через Париж у вівторок, виступаючи проти низької оплати за ризиковану роботу. Протест закінчився зіткненнями з поліцією - яка влаштувала власний протест два тижні тому.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.
Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, коли марш відхилився від офіційного маршруту і деякі пожежники, очевидно, хотіли перекрити проїзний шлях у східному Парижі, не дослухаючись до закликів правоохоронців.
Телеканал BFMTV повідомляє, що деякі учасники акції кидали в силовиків димові шашки.
Андре Горетті, президент Спілки професійних пожежників, зазначив, що рятувальники страйкують з червня, але отримали лише "цілковиту зневагу" від влади.
У марші взяли участь професійні пожежники з усієї країни.
Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.
У центрі вимог поліцейських - покращення умов праці, реальна соціальна політика для співробітників Міністерства внутрішніх справ, ефективна і стримуюча відповідь на злочинність, захист пенсій і заміна пенсійної реформи.