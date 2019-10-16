Поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів у Парижі

Тисячі французьких пожежників пройшли ходою через Париж у вівторок, виступаючи проти низької оплати за ризиковану роботу. Протест закінчився зіткненнями з поліцією - яка влаштувала власний протест два тижні тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на France 24.

Поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, коли марш відхилився від офіційного маршруту і деякі пожежники, очевидно, хотіли перекрити проїзний шлях у східному Парижі, не дослухаючись до закликів правоохоронців.

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Телеканал BFMTV повідомляє, що деякі учасники акції кидали в силовиків димові шашки.

Андре Горетті, президент Спілки професійних пожежників, зазначив, що рятувальники страйкують з червня, але отримали лише "цілковиту зневагу" від влади.

У марші взяли участь професійні пожежники з усієї країни.

Протест вогнеборців відбувся через два тижні після аналогічного протесту працівників поліції на вулицях Парижа, який став найбільшим за 20 років.

У центрі вимог поліцейських - покращення умов праці, реальна соціальна політика для співробітників Міністерства внутрішніх справ, ефективна і стримуюча відповідь на злочинність, захист пенсій і заміна пенсійної реформи.