У Туреччині затримали мерів чотирьох міст за звинуваченням у тероризмі
Поліція Туреччини затримала мерів чотирьох міст на півдні країни через підозру про їхні зв’язки з курдськими повстанцями.
Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднило державне турецьке агентство Anadolu.
Мери міст Савур, Дерік і Мазідагі в провінції Мардін та містечка Суруч у провінції Шанлиурфа були затримані разом із ще 20 представниками муніципалітетів в п'ятницю.
Всі мери є членами прокурдської Народно-демократичної партії і були обрані на посади в березні.
Уряд Туреччини звинувачує партію у зв'язках із забороненою Робітничою партією Курдистану.
Близько 20 мерів НДП були усунені від посади та замінені урядовими посадовими особами, а 14 з них ув'язнені.
Сім колишніх депутатів НДП, включаючи колишнього голову партії Селахаттіна Демірташа, також перебувають у в'язниці.