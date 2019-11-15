У Туреччині затримали мерів чотирьох міст за звинуваченням у тероризмі

Поліція Туреччини затримала мерів чотирьох міст на півдні країни через підозру про їхні зв’язки з курдськими повстанцями.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідну інформацію оприлюднило державне турецьке агентство Anadolu.

Мери міст Савур, Дерік і Мазідагі в провінції Мардін та містечка Суруч у провінції Шанлиурфа були затримані разом із ще 20 представниками муніципалітетів в п'ятницю.

Всі мери є членами прокурдської Народно-демократичної партії і були обрані на посади в березні.

Уряд Туреччини звинувачує партію у зв'язках із забороненою Робітничою партією Курдистану.

Близько 20 мерів НДП були усунені від посади та замінені урядовими посадовими особами, а 14 з них ув'язнені.

Сім колишніх депутатів НДП, включаючи колишнього голову партії Селахаттіна Демірташа, також перебувають у в'язниці.