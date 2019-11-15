В Турции задержали мэров четырех городов по обвинению в терроризме

Полиция Турции задержала мэров четырех городов на юге страны по подозрению в связи с курдскими повстанцами.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовало государственное турецкое агентство Anadolu.

Мэры городов Саур, Дерик и Мазидаги в провинции Мардин и города Суруч в провинции Шанлыурфа были задержаны вместе с еще 20 представителями муниципалитетов в пятницу.

Все мэры – члены прокурдской Народно-демократической партии и были избраны на должности в марте.

Правительство Турции обвиняет партию в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.

Около 20 мэров НДП были отстранены от должности и заменены правительственными должностными лицами, а 14 из них – арестованы.

Семь бывших депутатов НДП, включая бывшего председателя партии Селахаттина Демирташа, также находятся в тюрьме.