В Турции задержали мэров четырех городов по обвинению в терроризме
Полиция Турции задержала мэров четырех городов на юге страны по подозрению в связи с курдскими повстанцами.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующую информацию обнародовало государственное турецкое агентство Anadolu.
Мэры городов Саур, Дерик и Мазидаги в провинции Мардин и города Суруч в провинции Шанлыурфа были задержаны вместе с еще 20 представителями муниципалитетов в пятницу.
Все мэры – члены прокурдской Народно-демократической партии и были избраны на должности в марте.
Правительство Турции обвиняет партию в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана.
Около 20 мэров НДП были отстранены от должности и заменены правительственными должностными лицами, а 14 из них – арестованы.
Семь бывших депутатов НДП, включая бывшего председателя партии Селахаттина Демирташа, также находятся в тюрьме.