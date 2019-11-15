НАТО замінить літаки AWACS штучним інтелектом

НАТО планує через 15 років замінити флот авіаційних комплексів дальнього радіолокаційного виявлення та управління (AWACS) новітніми технологіями, зокрема штучним інтелектом.

Про це 14 листопада заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

"Натівський флот літаків AWACS був нашими очима в небі, підтримуючи наші повітряні операції протягом десятиліть - від патрулювання американського неба після терактів 11 вересня 2001 року до наших операцій в Афганістані і в рамках глобальної коаліції проти ІДІЛ. Ми плануємо його заміну в 2035 році. це передбачатиме багато технологій, про які ми говоримо сьогодні, таких як автономні системи, штучний інтелект і великі дані", - сказав Столтенберг.

Літаки AWACS, оснащені радіолокаційною технікою, можуть функціонувати як літаючі командні пункти. Система AWACS здатна контролювати повітряний простір в радіусі понад 400 км і обмінюватися інформацією через цифрові канали передачі даних з командирами різних військових підрозділів.

Програма НАТО зі спостереження за повітряним простором із застосуванням комплексів AWACS діє з 1982 року.