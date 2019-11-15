НАТО заменит самолеты AWACS искусственным интеллектом

НАТО планирует через 15 лет заменить флот авиационных комплексов дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS) новейшими технологиями, в частности искусственным интеллектом.

Об этом 14 ноября заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Натовский флот самолетов AWACS был нашими глазами в небе, поддерживая наши воздушные операции в течение десятилетий - от патрулирования американского неба после терактов 11 сентября 2001 года до наших операций в Афганистане и в рамках глобальной коалиции против ИГИЛ. Мы планируем его замену в 2035 году. Это будет предусматривать многие технологии, о которых мы говорим сегодня, такие как автономные системы, искусственный интеллект и большие данные", - сказал Столтенберг.

Самолеты AWACS, оснащенные радиолокационной техникой, могут функционировать так же, как летающие командные пункты. Система AWACS способна контролировать воздушное пространство в радиусе более 400 км и обмениваться информацией через цифровые каналы передачи данных с командирами различных военных подразделений.

Программа НАТО по наблюдению за воздушным пространством с применением комплексов AWACS действует с 1982 года.