Литва и Россия провели обмен шпионами

Литва и Россия в пятницу провели обмен шпионами, в результате которого пять человек, осужденных за шпионаж, вернулись на родину.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Президент Литвы Гитанас Наусада в четверг помиловал двух граждан России, проложив путь для обмена с Москвой. Их помиловали на основании положения Уголовного кодекса, регулирующего обмен шпионами, который вступил в силу на этой неделе.

Со своей стороны Москва согласилась помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году. Также Москва согласилась отпустить Фруде Берга, бывшего норвежского пограничника, осужденного за шпионаж.

Обмен состоялся сегодня на литовско-российской границе. Президента Литвы постоянно информировали о ходе операции, сообщается на сайте главы литовского государства.

Директор департамента государственной безопасности Литвы Дариус Яунишкис по итогам операции сообщил президенту, что двое заключенных в России граждан Литвы успешно вернулись на родину и направляются к своим семьям.

По его словам, вместе с ними в Литву прибыл норвежец Фруде Берг, которого передали в посольство Норвегии в Литве.

Одновременно двое российских граждан, Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, были переданы Российской Федерации.

Литва, Норвегия и Россия на протяжении нескольких недель работали над обменом шпионами.