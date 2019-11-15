Прем'єр Чехії наступного тижня приїде в Україну з дводенним візитом

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш наступного тижня відвідає Україну з дводенним візитом.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ceske Noviny.

Бабіш перебуватиме у Києві 18 і 19 листопада разом з віцепрем'єром та міністром промисловості і торгівлі Карелом Гавлічеком та місією з 85 підприємців. В рамках візиту передбачена зустріч із президентом України Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком.

Читайте також МЗС викликало посла Чехії через прийняття у Земана, той заявив про фейк

Чеська ЗМІ пишуть, що основна мета офіційного візиту - висловити підтримку територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також подальшому зближенню України з Євросоюзом.

"Особливий акцент буде зроблено на підтримці реформаторських зусиль нинішнього українського уряду, з особливим акцентом на прогрес у галузі верховенства права. Велика увага також буде приділена розвитку чесько-українських двосторонніх відносин, особливо їх економічному виміру", - цитує видання інформацію чеського уряду.

Читайте також Земан пояснив, як прокремлівські кримські татари опинилися в Празькому граді

Бабіш та Гавлічек візьмуть участь у чесько-українському бізнес-форумі. Ділову місію очолює президент Торгово-промислової палати Чехії Владимир Длоуга.

Україна є 20-м найбільшим партнером Чехії у зовнішній торгівлі. За даними Чеської торговельної палати перед чеськими підприємцями Україна відкриває великі можливості співпраці в галузі авіаційної, оборонної й транспортної промисловості, енергетики, машинобудування.