Премьер Чехии на следующей неделе приедет в Украину с двухдневным визитом

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на следующей неделе посетит Украину с двухдневным визитом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Бабиш будет в Киеве 18 и 19 ноября вместе с вице-премьером и министром промышленности и торговли Карелом Гавличеком и миссией с 85 предпринимателей. В рамках визита предусмотрена встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Алексеем Гончаруком.

Чешские СМИ пишут, что основная цель официального визита - выразить поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, а также дальнейшему сближению Украины с Евросоюзом.

"Особый акцент будет сделан на поддержке реформаторских усилий нынешнего украинского правительства, с особым акцентом на прогресс в области верховенства права. Большое внимание также будет уделено развитию чешско-украинских двусторонних отношений, особенно их экономическому измерению", - цитирует издание информацию чешского правительства.

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Бабиш и Гавличек примут участие в чешско-украинском бизнес-форуме. Деловую миссию возглавляет президент Торгово-промышленной палаты Чехии Владимир Длоуга.

Украина является 20-м крупнейшим партнером Чехии во внешней торговле. По данным Чешской торговой палаты перед чешскими предпринимателями Украина открывает большие возможности сотрудничества в области авиационной, оборонной и транспортной промышленности, энергетики, машиностроения.