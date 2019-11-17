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Лікарі врятували життя президенту Сербії - міністр охорони здоров'я

Неділя, 17 листопада 2019, 12:36

Лікарі в Белграді "врятували життя" президенту Сербії Александару Вучичу, госпіталізованому через проблеми з серцем у суботу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.

Лончар сказав, що у Вучича невеликі хронічні проблеми з серцем, але в п'ятницю ввечері відбулося серйозне погіршення стану, і він вирішив звернутися до лікарів.

Лікарі Військово-медичної академії, куди привезли Вучича, оцінили, що життя президента в небезпеці.

За словами міністра, лікарі терміново вжили необхідних заходів, а організм президента добре відреагував на терапію.

Лікарі наказали Вучичу зменшити регулярні навантаження найближчим часом, щоб повністю відновитися.

49-річний Вучич став прем’єр-міністром у 2014 році та був обраний президентом у 2017 році.

Хоча роль президента церемоніальна, він зберігає політичний контроль як голова Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.

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