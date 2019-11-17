Лікарі врятували життя президенту Сербії - міністр охорони здоров'я
Лікарі в Белграді "врятували життя" президенту Сербії Александару Вучичу, госпіталізованому через проблеми з серцем у суботу.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Сербії Златібор Лончар, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РТС.
Лончар сказав, що у Вучича невеликі хронічні проблеми з серцем, але в п'ятницю ввечері відбулося серйозне погіршення стану, і він вирішив звернутися до лікарів.
Лікарі Військово-медичної академії, куди привезли Вучича, оцінили, що життя президента в небезпеці.
За словами міністра, лікарі терміново вжили необхідних заходів, а організм президента добре відреагував на терапію.
Лікарі наказали Вучичу зменшити регулярні навантаження найближчим часом, щоб повністю відновитися.
49-річний Вучич став прем’єр-міністром у 2014 році та був обраний президентом у 2017 році.
Хоча роль президента церемоніальна, він зберігає політичний контроль як голова Сербської прогресивної партії, яка перебуває при владі з 2012 року.