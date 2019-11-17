Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

В США обнародовали показания еще двух свидетелей по делу об импичменте

Венеция ожидает новую волну прилива, объявлен высший уровень опасности

В Праге 200 тыс. человек требуют отставки премьера

Сепаратистам не дали заблокировать ж/д станцию в центре Барселоны






Врачи спасли жизнь президенту Сербии - министр здравоохранения

Воскресенье, 17 ноября 2019, 12:36

Врачи в Белграде "спасли жизнь" президенту Сербии Александару Вучичу, госпитализированному из-за проблем с сердцем в субботу.

Об этом заявил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на РТС.

Лончар сказал, у Вучича небольшие хронические проблемы с сердцем, но в пятницу вечером произошло серьезное ухудшение состояния, и он решил обратиться к врачам.

Доктора Военно-медицинской академии, куда привезли Вучича, оценили, что жизнь президента в опасности.

По словам министра, врачи срочно предприняли необходимые меры, а организм президента хорошо отреагировал на терапию.

Врачи предписали Вучичу уменьшить свою регулярную нагрузку в ближайшее время, чтобы полностью восстановиться.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Сербия
powered by lun.ua