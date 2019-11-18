Лидера Каталонии могут лишить права занимать государственные должности
Суд может признать лидера правительства Каталонии Кима Торру неспособным занимать государственные должности из-за его отказа подчиниться решению Центральной избирательной комиссии Испании.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.
На судебном процессе, который начался в понедельник, рассматривают отказ Торры снять желтые ленты и баннеры в поддержку заключенных каталонских политиков со здания штаб-квартиры правительства Каталонии в Барселоне перед выборами 28 апреля.
Желтые ленты каталонские сепаратисты демонстрируют в поддержку лидеров движения за независимость региона, заключенных за причастность к референдуму в 2017 году.
В ЦИК заявили, что указанная символика была инструментом политической пропаганды и нарушала законодательство о ведении предвыборной агитации.
Если Торру признают виновным в неподчинении ЦИК, его могут лишить права занимать государственные должности в течение определенного периода.