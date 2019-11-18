МИД Украины выразил протест в связи с призывами Венгерского постоянного совета

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в связи с призывами к вмешательству во внутренние дела суверенных государств, которые имеют место в обнародованном 15 ноября Коммюнике XVIII-го заседания Венгерского постоянного совета.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-центр МИД.

"Осуждая призывы к автономии венгерских сообществ Карпатского региона, подчеркиваем, что национальные меньшинства в Украине пользуются конституционным правом на культурную автономию и поддержка других форм автономии противоречит украинскому законодательству и является посягательством на территориальную целостность", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

В контексте намерения венгерской стороны реализовывать программы по оказанию помощи зарубежным венграм МИД Украины отмечает, что процедура предоставления такой помощи должна согласовываться со странами проживания венгерских общин и предоставляться "прозрачным и недискриминационным способом".

Министерство также напоминает, что Конституционный суд Украины признал закон Украины "Об образовании" соответствующим Конституции, и шесть из семи высказанных Венецианской комиссией рекомендаций для имплементации этого закона Украины уже выполнены.

"После выполнения последней, седьмой, рекомендации мы ожидаем разблокирования Будапештом диалога Украины с НАТО", - подчеркнули в МИД.

Важными для Украины являются элементы Коммюнике с выражением готовности к нормализации отношений Украины и Венгрии, отметили в Киеве.

"Призываем венгерскую сторону прекратить необоснованные обвинения в адрес Украины в нарушениях прав венгерского меньшинства и продолжить работать в направлении восстановления атмосферы доверия и добрососедского сотрудничества, отвечающего также интересам национальных меньшинств, проживающих в наших государствах", - добавили в МИД Украины.

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Отметим, Венгерский постоянный совет - это консультативный орган венгерских политических сил и иностранных венгерских организаций, проживающих в смежных с Венгрией странах. Ее члены: премьер, вице-премьер по вопросам нацполитики, министр иностранных дел, госсекретарь по вопросам национальной политики, главы и руководители фракций парламентский партий, а также зарубежные венгерские организации, имеющие народных, областных или местных депутатов. В Украине это ОВКЗ и ДСУУ. Совет принимает резолюцию, которая носит рекомендательный характер для правительства Венгрии в сфере национальной политики.

В МИД Украины ранее заявляли, что конечной целью политики ирредентизма (воссоединения территорий) премьера Венгрии Виктора Орбана является создание венгерского анклава на территории Украины.