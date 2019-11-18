Німці стали викидати більше упаковок, ніж будь-коли раніше

Кожен німець викидає в сміття 226,5 кілограма упаковки щороку — рекордно високий рівень, свідчить нове дослідження.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Відповідно до нового звіту Федерального агентства щодо довкілля (UBA), обсяг відходів у вигляді упаковок у Німеччині виріс до рекордно високого рівня в 2017 році. Тоді обсяг відходів склав 18,7 млн тонн - 226,5 кг на людину, що на 3% вище у порівнянні з попереднім роком.

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Частка відходів приватних споживачів склала 47% або 107 кг на душу населення.

Причиною зростання називають все більшу популярність онлайн-доставки та більшу різноманітність їж і напоїв на виніс.

Також зафіксовано, що їжу "з собою" німці схильні купувати невеликими порціями, що також призводить до збільшення кількості відходів упакування.

Німеччина вже запропонувала заходи для скорочення пакувальних відходів. У травні цього року UBA запропонувала додатковий збір в розмірі близько 20 центів за чашку кави на виніс і 10 центів за кришку, щоб здорожити вартість одноразових чашок.