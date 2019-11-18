Немцы стали выбрасывать больше упаковки, чем когда-либо ранее

Каждый немец выбрасывает в мусор 226,5 кг упаковки ежегодно – это рекордно высокий уровень, свидетельствует новое исследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Согласно новому отчету Федерального агентства по окружающей среде (UBA), объем отходов в виде упаковок в Германии вырос до рекордно высокого уровня в 2017 году. Тогда объем отходов составил 18,7 млн тонн - 226,5 кг на человека, что на 3% выше по сравнению с предыдущим годом.

Доля отходов частных потребителей составила 47%, или 107 кг на душу населения.

Причиной роста называют все большую популярность онлайн-доставки и большее разнообразие еды и напитков на вынос.

Также зафиксировано, что еду "с собой" немцы склонны покупать небольшими порциями, что также приводит к увеличению количества отходов упаковки.

Германия уже предложила меры по сокращению упаковочных отходов. В мае этого года UBA предложила дополнительный сбор в размере около 20 центов за чашку кофе на вынос и 10 центов за крышку, чтобы удорожить стоимость одноразовых чашек.