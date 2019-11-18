Німеччина оголошує про збільшення витрат на оборону перед самітом НАТО

Німеччина збільшить свої оборонні витрати в наступному році, щоб наблизитися до мети у 2%, як того вимагає НАТО.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DPA.

За даними агентства, незадовго до грудневого саміту НАТО Німеччина повідомить альянс, що витратить на оборону 50,25 мільярда євро або 1,42 відсотка валового внутрішнього продукту.

У 2019 році оборонний бюджет країни склав 1,36 відсотка.

Німецький показник у 50,25 мільярда євро відповідає збільшенню приблизно на 6,2 відсотка у порівнянні з поточними витратами в 47,32 мільярда євро.

Як відомо, на минулорічному саміті НАТО президент США Дональд Трамп погрожував вийти з блоку, якщо всі союзники не витрачатимуть 2% свого ВВП на оборону.

Він регулярно скаржиться на несправедливий розподіл фінансового тягаря в НАТО і, зокрема, критикує Німеччину.

НАТО закликало усіх союзників представити свої нові прогнози на 2020 рік до зустрічі глав держав та урядів у Лондоні 3-4 грудня. Нові цифри вперше будуть обговорені на зустрічі міністрів закордонних справ у середу.

Раніше міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер заявляла, що Німеччина витрачатиме на оборону 2% свого ВВП до 2031 року, тоді як лідери НАТО домовилися досягти такого рівня витрат до 2024 року.