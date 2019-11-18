Германия объявляет об увеличении расходов на оборону перед саммитом НАТО

Германия увеличит свои оборонные расходы в следующем году, чтобы приблизиться к цели в 2%, как того требует НАТО.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным агентства, незадолго до декабрьского саммита НАТО Германия уведомит альянс о том, что потратит на оборону 50,25 миллиарда евро или 1,42 процента ВВП.

В 2019 году оборонный бюджет страны составил 1,36 процента.

Немецкий показатель в 50,25 миллиарда евро соответствует увеличению примерно на 6,2 процента по сравнению с текущими расходами в 47,32 миллиарда евро.

Как известно, на прошлогоднем саммите НАТО президент США Дональд Трамп угрожал выйти из блока, если все союзники не начнут тратить 2% своего ВВП на оборону.

Он регулярно жалуется на несправедливое распределение финансового бремени в НАТО и, в частности, критикует Германию.

НАТО призвал всех союзников представить свои новые прогнозы на 2020 год до встречи глав государств и правительств в Лондоне 3-4 декабря. Новые цифры впервые будут обсуждаться на встрече министров иностранных дел в среду.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявляла, что Германия будет тратить на оборону 2% своего ВВП к 2031 году, тогда как лидеры НАТО договорились достичь такого уровня расходов до 2024 года.