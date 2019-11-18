Сирия: местные атаковали российский БТР
Представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер на севере Сирии.
Как сообщает "Европейская правда", соответствующие кадры приводит немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter.
"Россия видит себя миротворческой силой и посредником между фронтами в (северной) Сирии. Местное курдское население очевидно видит это иначе. Фото сегодня", - прокомментировал он.
#Russland sieht sich als Friedensmacht und Vermittler zwischen den Fronten in (Nord-)#Syrien.— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 18, 2019
Die lokale kurdische Bevölkerung sieht das offenbar anders.
Fotos von heute.
Cc @dielinke @AfD #PutinImKrieg pic.twitter.com/shRcesodAX
Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.
18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмое патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.
Согласно заявлению, в патрулировании задействовано по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживают БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.
Как пишет Anadolu, в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) сказано, что за последние 15 дней жертвами воздушных ударов ВКС России стали 36 человек, в том числе 13 детей и четыре женщины.
В пятницу Репке публиковал кадры детей, погибших в результате авианалета россиян.
Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Москва считает, что у нее осталось еще много работы в cирийском Идлибе.