Сирия: местные атаковали российский БТР

Представители местного курдского населения атаковали зажигательными смесями российский бронетранспортер на севере Сирии.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие кадры приводит немецкий журналист Джулиан Репке в своем Twitter.

"Россия видит себя миротворческой силой и посредником между фронтами в (северной) Сирии. Местное курдское население очевидно видит это иначе. Фото сегодня", - прокомментировал он.

#Russland sieht sich als Friedensmacht und Vermittler zwischen den Fronten in (Nord-)#Syrien.

Die lokale kurdische Bevölkerung sieht das offenbar anders.

Fotos von heute.

Cc @dielinke @AfD #PutinImKrieg pic.twitter.com/shRcesodAX — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) November 18, 2019

Напомним, Турция и Россия начали совместные патрулирования в северо-восточном регионе Сирии в рамках соглашения, остановившего наступление Турции.

18 ноября Министерство национальной обороны Турции сообщило, что Турция и Россия проводят восьмое патрулирование в сирийском районе Айн-Аль-Араб к востоку от реки Евфрат.

Согласно заявлению, в патрулировании задействовано по 4 единицы бронетехники. Маршрут патруля отслеживают БПЛА, бронемашины проехали по 34-километровому маршруту на 10 километров вглубь сирийской территории.

Как пишет Anadolu, в докладе Сирийской правозащитной организации (SNHR) сказано, что за последние 15 дней жертвами воздушных ударов ВКС России стали 36 человек, в том числе 13 детей и четыре женщины.

В пятницу Репке публиковал кадры детей, погибших в результате авианалета россиян.

Президент России Владимир Путин заявил в четверг, что Москва считает, что у нее осталось еще много работы в cирийском Идлибе.