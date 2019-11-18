Турция заявила о готовности возобновить военную операцию в Сирии

Турция пригрозила возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу изданию "Yeni Safak".

"США и Россия не выполнили договоренности. Мы выполнили свою часть. Если мы не получим результат (отвод курдских формирований, - ред.), мы сделаем это снова", - сказала Чавушоглу.

Как известно, Россия и Турция договорились о разделе зон влияния в северной Сирии, что позволило в основном прекратить военные действия.

Президенты Путин и Эрдоган подписали совместный меморандум, в котором говорилось о совместном патрулировании подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы на сирийской стороне сирийско-турецкой границы вне зоны операции Турции "Источник мира".

Генсек НАТО Йенс Столтенберг намекнул, что он не против военной договоренности Турции с противником Альянса Россией.