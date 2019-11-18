Глава МЗС Німеччини скасував поїздку на Донбас

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас скасував заплановану поїздку на Донбас через погані погодні умови.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Планувалось, що ввечері понеділка міністр прилетить до Харкова, а вранці вівторка гелікоптером дістанеться району лінії розмежування на Донбасі.

Але через сильний туман 18 листопада в аеропорту Харкова скасували або ж затримали багато рейсів.

У німецькому МЗС повідомили, що Маас має вилетіти одразу в Київ 19 листопада. У нього заплановані зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та очільником українського МЗС Вадимом Пристайко.

Глава МЗС Німеччини планує обговорити подальші кроки, які можна було б втілити під час саміту "нормандської четвірки", який заплановано на 9 грудня в Парижі.