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Глава МИД Германии отменил поездку на Донбасс

Понедельник, 18 ноября 2019, 20:29

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку на Донбасс из-за плохих погодных условий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Планировалось, что в понедельник вечером министр прилетит в Харьков, а во вторник утром на вертолете доберется до района линии разграничения на Донбассе.

Но из-за сильного тумана 18 ноября в аэропорту Харькова отменили или задержали много рейсов.

В немецком МИДе сообщили, что Маас должен вылететь сразу в Киев 19 ноября. У него запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Алексеем Гончаруком и главой украинского МИД Вадимом Пристайко.

Глава МИД Германии планирует обсудить дальнейшие шаги, которые можно было бы воплотить во время саммита "нормандской четверки", запланированного на 9 декабря в Париже.

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