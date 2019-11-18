Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Комітет Європарламенту затвердив угорського єврокомісара, який відповідатиме за Україну

У Тбілісі почався розгін протестувальників з-під будівлі парламенту

Кремль підтвердив дату "нормандської зустрічі"

МЗС України протестує у зв’язку із закликами Угорської постійної ради






Маас відвідає лінію розмежування на Донбасі, Київ і Харків

Понеділок, 18 листопада 2019, 13:55

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у ході дводенного візиту в Україну 18-19 листопада побуває в Києві, Харкові та на лінії розмежування в Луганській області.

Про це розповів представник німецького міністерства Крістофер Бургер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні міністр Маас вирушає в Україну. В другій половині дня він вирушить до Харкова, завтра з ранку – на лінію розмежування", - сказав Бургер.

Він зазначив, що після успішних кроків з розведення сил у різних пунктах на сході України, йдеться про те, які подальші конкретні кроки можна буде схвалити під час грудневого саміту в "нормандському форматі" та реалізувати.

Візит, зокрема, має засвідчити солідарність і підтримку українському уряду, який показав волю та мужність та намагається виконати свої зобов’язаня, додав Бургер.

Читайте також
Меркель подзвонила Путіну – говорили про "нормандську зустріч"

Після відвідання лінії розмежування, найімовірніше це буде міст у Станиці Луганській, Маас попрямує до Києва, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Дипломат звернув увагу на те, що після 5 років конфлікту останніми тижнями вперше з’явилися ознаки зрушення, досягнуто суттєвих покращень в окремих пунктах для людей на сході країни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Донбас та ОРДЛО
powered by lun.ua