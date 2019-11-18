Маас відвідає лінію розмежування на Донбасі, Київ і Харків

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас у ході дводенного візиту в Україну 18-19 листопада побуває в Києві, Харкові та на лінії розмежування в Луганській області.

Про це розповів представник німецького міністерства Крістофер Бургер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ".

"Сьогодні міністр Маас вирушає в Україну. В другій половині дня він вирушить до Харкова, завтра з ранку – на лінію розмежування", - сказав Бургер.

Він зазначив, що після успішних кроків з розведення сил у різних пунктах на сході України, йдеться про те, які подальші конкретні кроки можна буде схвалити під час грудневого саміту в "нормандському форматі" та реалізувати.

Візит, зокрема, має засвідчити солідарність і підтримку українському уряду, який показав волю та мужність та намагається виконати свої зобов’язаня, додав Бургер.

Після відвідання лінії розмежування, найімовірніше це буде міст у Станиці Луганській, Маас попрямує до Києва, де проведе переговори з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.

Дипломат звернув увагу на те, що після 5 років конфлікту останніми тижнями вперше з’явилися ознаки зрушення, досягнуто суттєвих покращень в окремих пунктах для людей на сході країни.