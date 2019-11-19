Премьер Чехии заявил в Киеве, что поддерживает территориальную целостность Украины

Чехия поддерживает территориальную целостность Украины и реформы, которые проводятся в стране, заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на УНИАН, об этом он сказал во время украинско-чешского бизнес-форума в Киеве.

"Мы видим в Украине новую политическую среду, имеющую серьезную поддержку украинского общества. Конечно, мы поддерживаем территориальную целостность, суверенитет Украины, и, конечно, реформы, которые происходят в различных сферах", - сказал Бабиш.

Он также отметил, что многие чешские предприятия заинтересованы вести бизнес в Украине или сотрудничать с украинскими компаниями.

"Мы утром с господином премьером Алексеем Гончаруком встречались, и у нас есть целый список от наших компаний, какую деятельность они бы хотели вести. Это и энергетика, и IТ, наши компании также могли бы поставлять и транспортную технику, и военную технику", - отметил он, добавив, что товарооборот между странами увеличивается.

Напомним, в сентябре в МИД Украины пригласили посла Чехии в связи со встречей президента Чехии Милоша Земана с представителями чешской неправительственной организации "Всемирный совет подкарпатских русинов".

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Представители этой организации заявили, что "представляют интересы русинов, добивающихся автономии в составе Украины".

Чешский дипломат отрицал любые призывы со стороны Чехии о русинской автономии на Закарпатье и подтвердил поддержку территориальной целостности Украины.

31 октября в МИД снова пригласили посла Чехии из-за визита прокремлевской крымскотатарской организации "Къырым бирлигы" на официальный прием в Пражском Граде. Тогда Земан заявил, что не приглашал их, а только русинов, которые и привели с собой крымских татар.

Представительница организации Тамила Ниметуллаева на мероприятии сфотографировалась с премьером Чехии Андреем Бабишем.

Пресс-секретарь Земана заверил, что президент считает аннексию Крыма незаконной.