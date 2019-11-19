Каталонські сепаратисти готують прибічників до прийняття угоди із Санчесом

Каталонська сепаратистська партія, яка тримає ключ до розблокування національного уряду Іспанії, готує своїх прихильників до можливості угоди, яка поверне в.о. прем'єр-міністра Педро Санчеса до влади.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Хоча "Республіканська лівиця Каталонії" (ERC) ще не вирішила, чи давати Санчесу голоси, які йому потрібні, лідери партії вже почали зустрічатися з місцевими групами, щоб мінімізувати ризик провалу, якщо вони врешті-решт підтримають адміністрацію під керівництвом соціалістів, заявили дві офіційні особи партії.

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В обмін на свою підтримку ERC хоче, щоб Санчес безпосередньо брав участь у переговорах щодо майбутнього Каталонії. Контакт між двома сторонами поки мінімальний, додали вони.

Минулого тижня Санчес підписав угоду з лівою партією Podemos, і він, ймовірно, також отримає підтримку частини менших партій. Але Санчесу все ж потрібні 13 депутатів ERC, щоб взяти владу.

ERC готова відмовитись від головної вимоги щодо референдуму про незалежність - такий крок Санчес категорично виключив - але хоче, щоб прем'єр-міністр брав участь в переговорах безпосередньо.

Перша зустріч між каталонськими та соціалістичними чиновниками в Мадриді залишила ERC розчарованою, оскільки соціалісти не подали жодних конкретних пропозицій, заявили чиновники.

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