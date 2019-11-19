Каталонские сепаратисты готовят сторонников к принятию соглашения с Санчесом

Каталонская сепаратистские партия, которая держит ключ к разблокированию национального правительства Испании, готовит своих сторонников к возможности соглашения, которое вернет и.о. премьер-министра Педро Санчеса к власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Хотя "Республиканские левые Каталонии" (ERC) еще не решили, давать ли Санчесу голоса, которые ему нужны, лидеры партии уже начали встречаться с местными группами, чтобы минимизировать риск провала, если они в конце концов поддержат администрацию под руководством социалистов, заявили два официальных лица партии.

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В обмен на свою поддержку ERC хочет, чтобы Санчес непосредственно участвовал в переговорах о будущем Каталонии. Контакт между двумя сторонами пока минимальный, добавили они.

На прошлой неделе Санчес подписал соглашение с левой партией Podemos, и он, вероятно, также получит поддержку части меньших партий. Но Санчесу все же нужны 13 депутатов ERC, чтобы взять власть.

ERC готова отказаться от главного требования по референдуму о независимости - такой шаг Санчес категорически исключил - но хочет, чтобы премьер-министр участвовал в переговорах напрямую.

Первая встреча между каталонским и социалистическими чиновниками в Мадриде оставила ERC разочарованной, поскольку социалисты не подали никаких конкретных предложений, заявили чиновники.

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