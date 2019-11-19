Україна домовилась розширити військово-технічну співпрацю з Чехією

Президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість з Чехією про розширення військово-технічної співпраці.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив на спільному з прем’єром Чехії Андреєм Бабішем брифінгу у Києві.

"Ми також домовились розширити двосторонню військово-технічну співпрацю, зокрема, започаткували військово-технічну кооперацію в окремих високотехнологічних сферах", - заявив Зеленський.

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Він подякував уряду Чехії за зняття усіх бар'єрів для торгівлі військово-промисловою продукцією, а також за рішення прийняти на реабілітацію українських військових у чеських медичних закладах.

Зеленський також повідомив про домовленість посилити взаємодію між Україною та "Вишеградською четвіркою", поки у ній головує Чехія.

"Впевнений, що досвід інтеграції цих держав до ЄС буде для нас дуже корисним", - зауважив президент.

Нагадаємо, Бабіш та Зеленський після зустрічі у Києві заявили про рестарт відносин між державами.

Візит прем’єра Чехії до України став першим з 2008 року.