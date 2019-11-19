Украина договорилась расширить военно-техническое сотрудничество с Чехией

Президент Владимир Зеленский сообщил о договоренности с Чехией о расширении военно-технического сотрудничества.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил на совместном с премьером Чехии Андреем Бабишем брифинге в Киеве.

"Мы также договорились расширить двустороннее военно-техническое сотрудничество, в частности, начать военно-техническую кооперацию в отдельных высокотехнологичных сферах", - заявил Зеленский.

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Он поблагодарил правительство Чехии за снятие всех барьеров для торговли военно-промышленной продукцией, а также за решение принять на реабилитацию украинских военных в чешских медицинских учреждениях.

Зеленский также сообщил о договоренности усилить взаимодействие между Украиной и "Вышеградской четверкой", пока в ней председательствует Чехия.

"Уверен, что опыт интеграции этих государств в ЕС будет для нас очень полезным", - отметил президент.

Напомним, Бабиш и Зеленский после встречи в Киеве заявили о рестарте отношений между государствами.

Визит премьера Чехии в Украину стал первым с 2008 года.