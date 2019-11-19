РФ відповіла Туреччині на звинувачення щодо Сирії та ідею нової операції

Погроза Туреччини відновити військову операцію "Джерело миру" в Сирії, якщо курдські формування не відведуть своїх бійців від турецько-сирійського кордону, викликає подив у Москви.

Про це заявив речник Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив у понеділок, що Росія та США не виконали того, що вимагали угоди, які припинили турецький наступ минулого місяця, і закликав їх зробити все необхідне.

Міністерство оборони Росії заявило, що воно здивоване заявою Чавушоглу, оскільки нібито Москва повністю виконала свої зобов'язання в рамках угоди, укладеної між президентом Владіміром Путіним та його турецьким колегою Таїпом Ердоганом.

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"Завдяки цілій низці заходів, що реалізуються Російською Федерацією, вдалося значно стабілізувати ситуацію", - заявив Конашенков.

"Заява глави МЗС Турецької Республіки з закликом до розв'язування бойових дій може привести тільки до загострення ситуації на півночі Сирійської Арабської Республіки, а не до її врегулювання, як це зафіксовано в спільному меморандумі, підписаному президентами Росії і Туреччини", - сказав Конашенков.