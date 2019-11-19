Міноборони РФ відреагувало на підпал російського патруля в Сирії

Напад на російський патруль в Сирії з "коктейлями Молотова" є провокацією, заявив представник Міністерства оборони РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на РБК.

За словами росіян, в результаті нападу військові не постраждали, атакований бронеавтомобіль "Тайфун" продовжив рух.

У військовому відомстві зазначили, що нападниками виявилася група молодих людей. Російські військові заявляють, що вирішили об'їхати їх і продовжити рух за встановленим маршрутом.

Напередодні у мережі з'явилися кадри, на яких представники місцевого курдського населення атакували запальними сумішами російський бронеавтомобіль на півночі Сирії.

Нагадаємо, Туреччина та Росія розпочали спільні патрулювання в північно-східному регіоні Сирії в рамках угоди, яка зупинила наступ Туреччини.

18 листопада Міністерство національної оборони Туреччини повідомило, що Туреччина і Росія проводять 8-е патрулювання в сирійському районі Айн-Аль-Араб на схід від річки Євфрат.

Згідно із заявою, у патрулюванні беруть участь по 4 одиниці бронетехніки. Маршрут патруля відстежували БПЛА, бронемашини проїхали по 34-кілометровому маршруту на 10 кілометрів углиб сирійської території.

У доповіді Сирійської правозахисної організації (SNHR) сказано, що за останні 15 днів жертвами повітряних ударів ВКС Росії стали 36 осіб, зокрема 13 дітей і чотири жінки.

У п'ятницю публікувалися кадри дітей, загиблих внаслідок авіанальоту росіян.