РФ ответила Турции на обвинения в Сирии и идею новой операции
Угроза Турции возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы, вызывает удивление в Москве.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Россия и США не выполнили того, что требовали соглашения, которые прекратили турецкий наступление в прошлом месяце, и призвал их сделать все необходимое.
Министерство обороны России заявило, что оно удивлено заявлением Чавушоглу, поскольку якобы Москва полностью выполнила свои обязательства в рамках соглашения, заключенного между президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.
"Благодаря целому ряду мероприятий, реализуемых Российской Федерацией, удалось значительно стабилизировать ситуацию", - заявил Конашенков.
"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом к решению боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - сказал Конашенков.