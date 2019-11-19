РФ ответила Турции на обвинения в Сирии и идею новой операции

Угроза Турции возобновить военную операцию "Источник мира" в Сирии, если курдские формирования не отведут своих бойцов от турецко-сирийской границы, вызывает удивление в Москве.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил в понедельник, что Россия и США не выполнили того, что требовали соглашения, которые прекратили турецкий наступление в прошлом месяце, и призвал их сделать все необходимое.

Министерство обороны России заявило, что оно удивлено заявлением Чавушоглу, поскольку якобы Москва полностью выполнила свои обязательства в рамках соглашения, заключенного между президентом Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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"Благодаря целому ряду мероприятий, реализуемых Российской Федерацией, удалось значительно стабилизировать ситуацию", - заявил Конашенков.

"Заявление главы МИД Турецкой Республики с призывом к решению боевых действий может привести только к обострению ситуации на севере Сирийской Арабской Республики, а не к ее урегулированию, как это зафиксировано в совместном меморандуме, подписанном президентами России и Турции", - сказал Конашенков.