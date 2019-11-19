США готові до нової угоди із контролю над озброєнням з Росією і Китаєм

Сполучені Штати готові до нових угод з контролю над озброєннями за участю в них Росії та Китаю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила постійний представник США при НАТО Кей Бейлі Гатчісон під час телефонної пресконференції в Брюсселі.

"Ми відкриті для нової угоди із контролю над озброєнням. Після розпаду Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності нам треба шукати нові договори за участю Китаю, який має в своєму розпорядженні ракетні системи, здатні досягти кожного з нас. Китай і Росія мають можливості, які можуть зашкодити нашій безпеці", - сказала Гатчісон.

Вона також зазначила, що Договір про РСМД розпався через те, що Росія тривалий час його порушувала і "НАТО має докази цього".

Як відомо, Сполучені Штати 2 серпня офіційно залишили російсько-американський Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності, який ознаменував собою завершення "холодної війни".

США заявили, що Росія порушує умови ДРСМД, і в цій ситуації його збереження не вигідне Сполученим Штатам. РФ послідовно заперечувала усі звинувачення США.

Аналітики побоюються, що крах історичної угоди може призвести до нової гонки озброєнь між США, Росією та Китаєм.

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