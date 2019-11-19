США готовы к новому соглашению по контролю над вооружением с Россией и Китаем

Соединенные Штаты готовы к новым соглашениям по контролю над вооружениями с участием в них России и Китая.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявила постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон во время телефонной пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы открыты для нового соглашения по контролю над вооружением. После распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности нам надо искать новые договоры с участием Китая, который располагает ракетными системами, способными достичь каждого из нас. У Китая и России есть возможности, которые могут повредить нашей безопасности", - сказала Хатчисон.

Она также отметила, что Договор о РСМД распался из-за того, что Россия долгое время его нарушала и "у НАТО есть доказательства".

Как известно, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который ознаменовал собой завершение холодной войны.

США заявили, что Россия нарушает условия ДРСМД, и в этой ситуации его сохранение не выгодно Соединенным Штатам. РФ последовательно отрицала все обвинения США.

Аналитики опасаются, что крах исторического соглашения может привести к новой гонке вооружений между США, Россией и Китаем.

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