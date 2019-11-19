Прем'єр Польщі: якщо ЄС не надасть сусідам перспективу вступу, це зроблять РФ або Туреччина

Євросоюз повинен надати сусіднім країнам реальну перспективу членства, бо в іншому разі це зроблять інші країни, зокрема Росія.

Про це під час інавгураційної промови в Сеймі Польщі заявив новопризначений прем’єр-міністр Матеуш Моравецький, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVN24.

"Ми вже не живемо у часи безпечного домінування Заходу: на Далекому Сході, Близькому Сході і найближчому для нас сході є міжнародні гравці, які охоче використають слабкість Європи. Тому ми хочемо амбітного ЄС - відкритого до прийняття нових членів, відкритого до Західних Балкан. Якщо ми не надамо сусіднім країнам реальної перспективи, то її нададуть їм інші – Росія, Китай, Туреччина, радикальний іслам, і це вже відбувається", - сказав Моравецький.

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Прем'єр-міністр також заявив, що НАТО є "найпотужнішим військовим союзом в історії світу". Він пообіцяв "протидіяти" голосам деяких лідерів, які ставлять під сумнів статтю 5 Вашингтонського договору або не виконують зобов'язань альянсу, тобто не витрачають два відсотки ВВП на оборону.

Минулого тижня активізувалася дискусія серед союзників Альянсу після заяви президента Франції Макрона про "смерть мозку" НАТО. В інтерв’ю журналу The Economist Макрон поскаржився на відсутність координації в ухваленні стратегічних рішень між Сполученими Штатами і їхніми союзниками по НАТО.