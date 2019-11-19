Франція оприлюднила нову модель розширення ЄС
Ідея "поступової асоціації" стала ключовою у "реформованому підході до процесу приєднання до ЄС", викладеному в неофіційному шестисторінковому документі, розісланому Францією дипломатам ЄС.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на EUobserver.
Зараз розширення ЄС працює шляхом відкриття переговорів про приєднання із країнами-кандидатами, які охоплюють 35 окремих областей європейського права.
Після того, як кандидати погоджуються здійснити необхідні реформи, їх приймають як повноправних членів.
Але в новій французькій моделі здійснення реформ буде семикроковим процесом, впродовж якого кандидати отримуватимуть доступ до обраних програм та фондів ЄС, перш ніж прийти до "повного" членства.
Сім кроків це: (І) верховенство права та основні права; (ІІ) освіта та наука; (ІІІ) зайнятість та соціальні справи; (ІV) фінансові справи; V) єдиний ринок, сільське господарство та рибальство; (VI) закордонні справи; та (VII) - інші.
Якщо кандидати завершили перший крок, вони могли б, наприклад, вступати до Євроюсту, пропонує Франція.
На другому кроці вони зможуть отримати доступ до наукової програми "Горизонт 2020", а балканські університети зможуть брати участь у програмі обміну студентами Erasmus+, передбачає французька пропозиція.
Крок четвертий міг би забезпечити приєднання до банківського союзу ЄС, тоді як крок п'ятий "наділить країни-кандидати правами на структурні фонди" - багатомільярдні субсидії.
"Завершення переговорів, відповідне кожному кроці, здійсненому країною, відкриє можливість участі у відповідних програмах ЄС, бути пов'язаним з певною відповідною галузевою політикою та, де це доцільно, отримати певне цільове фінансування", - йдеться у французькому документі.
"Кінцевою метою залишається повне та цілковите приєднання", додає він.
19 листопада міністри ЄС проводять перші переговори про французькі ідеї. Для будь-якої зміни необхідна одноголосна згода.
Данія та Нідерланди є "дуже близькими" до французьких ідей щодо нового методу розширення, і погляди Австрії, Чехії, Італії, Польщі, Словаччини та Словенії є "наближеними", заявила міністр Франції з питань ЄС із Амелі де Моншален.
Якщо згоди вдасться досягнути, тоді Єврокомісія повинна сформулювати ідеї в юридичних документах до січня 2020 року, зазначила Франція.
І це може означати, що реформа може бути проведена або, принаймні, узгоджена вчасно до саміту з лідерами Західних Балкан у Загребі в травні.
Нагадаємо, під час нещодавнього саміту Ради ЄС Данія та Нідерланди приєдналися до Франції у протидії відкриттю переговорів з Албанією та Північною Македонією про вступ до ЄС.