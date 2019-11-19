Премьер Польши: если ЕС не предоставит соседям перспективу членства, это сделают РФ или Турция

Евросоюз должен предоставить соседним странам реальную перспективу членства, ибо в противном случае это сделают другие страны, включая Россию.

Об этом во время инаугурационной речи в Сейме Польши заявил новоназначенный премьер-министр Матеуш Моравецкий, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVN24.

"Мы уже не живем во времена безопасного доминирования Запада: на Дальнем Востоке, Ближнем Востоке и ближайшем для нас востоке есть международные игроки, которые охотно используют слабость Европы. Поэтому мы хотим амбициозного ЕС - открытого к принятию новых членов, открытого к Западным Балканам. Если мы не предоставим соседним странам реальной перспективы, то ее предоставят им другие - Россия, Китай, Турция, радикальный ислам, и это уже происходит", - сказал Моравецкий.

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Премьер-министр также заявил, что НАТО является "мощнейшим военным союзом в истории мира". Он пообещал "противодействовать" голосам некоторых лидеров, которые ставят под сомнение статью 5 Вашингтонского договора или не выполняют обязательств альянса, то есть не тратят два процента ВВП на оборону.

На прошлой неделе активизировалась дискуссия среди союзников Альянса после заявления президента Франции Макрона о "смерти мозга" НАТО. В интервью журналу The Economist Макрон пожаловался на отсутствие координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО.